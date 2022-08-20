Жена Лукаса из «Клона» смутит всех поклонников сериала: фото
Актриса стала членом его семьи задолго до официального брака.
На основе личной жизни Мурило Бенисио можно было бы снять сериал не хуже «Клона», сделавшего его мировой звездой. Исполнитель роли Лукаса (а также Диего и Лео) осчастливил поклонников, когда и в реальной жизни сошелся с сыгравшей Жади актрисой Джованной Антонелли.
Долго отношения артистов не протянули, и после рождения сына они расстались. Немногие отечественные зрители знают, но Жади Бенисио променял на Дебору Фалабеллу — свою экранную дочь Мел.
К счастью для фанатов, роман между коллегами вспыхнул через десять лет после завершения «Клона», на съемочной площадке сериала «Проспект Бразилии». В гражданском браке с ней Мурило прожил семь лет, а затем объявил о расставании. Причин разрыва пара не раскрыла.
Не продолжительное время Бенисио встречался со сценаристкой «Любви матери» и окончательно пропал из медийного пространства. Сейчас актер воспитывает двух сыновей и не делится с прессой деталями личной жизни.