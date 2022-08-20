Жена Лукаса из «Клона» смутит всех поклонников сериала: фото

На основе личной жизни Мурило Бенисио можно было бы снять сериал не хуже «Клона», сделавшего его мировой звездой. Исполнитель роли Лукаса (а также Диего и Лео) осчастливил поклонников, когда и в реальной жизни сошелся с сыгравшей Жади актрисой Джованной Антонелли.

Долго отношения артистов не протянули, и после рождения сына они расстались. Немногие отечественные зрители знают, но Жади Бенисио променял на Дебору Фалабеллу — свою экранную дочь Мел.

К счастью для фанатов, роман между коллегами вспыхнул через десять лет после завершения «Клона», на съемочной площадке сериала «Проспект Бразилии». В гражданском браке с ней Мурило прожил семь лет, а затем объявил о расставании. Причин разрыва пара не раскрыла.

Не продолжительное время Бенисио встречался со сценаристкой «Любви матери» и окончательно пропал из медийного пространства. Сейчас актер воспитывает двух сыновей и не делится с прессой деталями личной жизни.