Жена Леонова была паинькой только на публике: дома артист прошел через 7 кругов ада

Ванда Стойлова стала для Евгения Леонова настоящим лучиком света. С будущей супругой артист познакомился на улице. Она оказалась одной из двух счастливиц, которые получили в подарок приглашение на спектакль прямо из рук актера. А Леонов получил нечто большее — супругу и спутницу жизни. Коллеги и друзья рассказывали, что артист был необыкновенно привязан к избраннице. Если ее не было дома, то он мог сидеть на подоконнике и ждать любимую часами.

Казалось, в семье царит идиллия. Леонов был добытчиком, а Ванда — хрустальной куклой в хорошем смысле слова. Но на деле оказалось, что ничего «хрустального» в жене артиста нет. Характер у нее был, что называется, тот еще.

Людмила Поргина рассказывала, что однажды артист с коллегами слегка загулял и вернулся домой под утро, за что получил от жены крепкое оскорбительное словцо и пощечину. «Дала ему по морде», — так семейную сцену охарактеризовала вдова Николая Караченцова. Но все эти жесты были от большой любви. Ванда души не чаяла в муже, и чувства эти были взаимными до самой смерти артиста, которого жена пережила на 30 лет.