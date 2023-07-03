Жена кусает локти: «пышку-возлюбленную» Бондаренко без утолщающих накладок не узнать

Екатерине Копановой с первого курса Щукинского училища советовали похудеть, а одногруппники дразнили девушку за пышные формы. Сегодня уже никто не назовет Копанову «пельменем»: родив четверых детей, актриса преобразилась.

Еще во время учебы Копанова стала получать эпизодические роли, но после выпуска у нее состоялся настоящий звездный час. Девушку взяли на главную роль в фильме «В ожидании чуда», где ее партнером оказался молодой Станислав Бондаренко. После этого предложений стало больше, а роли — интереснее.

Не забывала Екатерина и о личной жизни. В родном городе она познакомилась с Павлом Палкиным, за которого вышла замуж. У пары три дочери и сын, но Копанова, кажется, только хорошеет с каждым прибавлением.

Сегодня, чтобы сыграть толстушку, она надевает специальные подкладки. Амплуа Екатерина не сменила, но в обычной жизни она намного стройнее, чем на старте карьеры. Сегодня жена Бондаренко вряд ли бы сохраняла спокойствие, глядя на любовные сцены мужа с такой партнершей.