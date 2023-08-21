Жена кролика Роджера в реальности: посмотрите на модель, чья талия в 10 раз меньше груди

Роковая красотка Джессика Рэббит из анимацонного фильма «Кто подставил кролика Роджера» давно стала культовой фигурой. У нее, как и у легендарной Барби, миллионы подражательниц по всему миру.

Одной из самых известных поклонниц Джессики Рэббит является 25-летняя австралийка Пенни Браун. Чтобы походить на звезду фильма, модель увеличила грудь и утянула талию корсетом. Так Пенни стала обладательницей фигуры «песочные часы», как и хотела. Теперь ее талия в 10 раз меньше обхвата груди — зрелище не для слабонервных.

Браун не собирается останавливаться на достигнутом. Она не исключает, что снова ляжет под нож хирурга, чтобы сделать грудь еще более необъятной.

Многие считают, что это уже чересчур, ведь подобные метаморфозы могут угробить здоровье Пенни, да и смотрится все это уже жутковато. Однако сама Браун и ее супруг считают иначе. Муж, видимо, в полном восторге от фигуры своей жены. «Она настолько близка к Джессике Рэббит, насколько это возможно для простой смертной», — признался избранник Пенни.