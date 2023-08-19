Жена-колясочница останется без лекарств: Кузьмича из «Национальной охоты» лишили пенсии

Звезда картины «Особенности национальной охоты» и ее продолжений Виктор Бычков переживает не лучшие времена. Актер вынужден выплачивать огромную сумму в размере 715 тысяч рублей, и все из-за его отказа сниматься в популярном шоу.

В конце 2021 года Бычкова пригласили стать участником передачи «Секрет на миллион». Артист должен был приехать из Санкт-Петербурга в Москву, но так и не прибыл на съемки.

За день до этого его жена-инвалид попала в больницу, и Виктор Николаевич остался с ней. Кроме того, организаторы выделили артисту плохой вагон «Сапсана» без удобств для колясочников, что возмутило артиста. Однако в суде посчитали, что это не могло помешать Бычкову приехать в столицу. Организатор ток-шоу сообщил, что понес огромные расходы для записи передачи. Суд встал на его сторону.

Сам Бычков планировал отдать деньги за съемки своей супруге. По договору она должна была получить 400 тысяч рублей, а для актера это баснословная сумма. Так они могли бы покрыть затраты на лекарства и на занятия в бассейне.

Теперь Бычков должен платить долг со своей пенсии в 17 тысяч рублей. Фактически суд лишил его пособий, а супругу — лекарств.