Жена и «любовница» на одной сцене: Авербуху на «Ледниковом периоде» придется несладко

Уже с 15 октября на экраны возвращается любимое многими зрителями шоу «Ледниковый период». На этот раз фигуристы будут тренироваться под присмотром сразу двух наставников — Ильи Авербуха и Александра Жулина. Состав участников проекта получился по-настоящему звездным: на лед вновь выйдут конкурсанты из прошлых сезонов. Например, блогер Даня Милохин будет кататься с Евгенией Медведевой. Максим Маринин встанет в пару с актрисой Дарьей Мороз, а Александр Энберт — с Региной Тодоренко.

Кроме того, спортивные пары в сезоне образуют Егор Бероев и Елена Ильиных, телеведущая Алла Михеева и Иван Букин. В новом амплуа попробует себя и конькобежец Иван Скобрев, которому будет помогать Виктория Синицына. Исполнительница Наталья Подольская будет кататься с Дмитрием Соловьевым, актер Вячеслав Чепурченко — с Татьяной Волосожар. Оксана Домнина поможет привести к победе актера Марата Башарова, а Татьяна Тотьмянина — Ивана Колесникова.

В Сети уже шутят, что несладко придется Авербуху. Мало того, что к участию в проекте привлечена его супруга Елизавета Арзамасова, которая будет кататься в паре с Никитой Кацалаповым. Так еще и ее соперницей станет бывшая пассия Ильи, актриса Валерия Ланская. В конце нулевых на проекте она закрутила яркий роман с Авербухом, за которым следила вся страна.