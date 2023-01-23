Жена Хеймитча из «Голодных игр» никого не оставит равнодушным (фото)

Вуди Харрельсон, известный нынешнему поколению по роли Хеймитча Эбернети из «Голодных игр», считается одним из лучших актеров Голливуда. Он состоялся не только как настоящий профессионал в своей области, но и как образцовый семьянин. Однако мало кто знает, как выглядит избранница Харрельсона.

Вуди познакомился с Лорой Луи в далеком 1987 году, когда она устроилась работать его личным помощником. Спустя всего несколько месяцев после начала сотрудничества между ними вспыхнул роман. Вскоре Харрельсон и Луи стали жить вместе.

Лора родила от супруга трех дочерей. Лишь спустя два года после появления на свет младшей девочки пара решила скрепить свои отношения узами брака.

У Лоры Луи довольно своеобразная экзотичная внешность, ведь у нее азиатское происхождение. Многие поклонницы Харрельсона недоумевают, что такой интересный и харизматичный актер нашел в этой женщине, чья внешность далека от стандартов красоты. Как бы то ни было, все эти годы Вуди остается преданным мужем и любящим отцом, ведь он по-прежнему души не чает в своей избраннице.