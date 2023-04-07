Жена Хабенского вызывает вопросы: поймете по фото почему

В этом году Константин Хабенский отметит 10-ю годовщину брака. Его супруга Ольга Литвинова вернула ему надежду на семейное счастье после трагедии. Первая супруга артиста скончалась в 33 года от рака. Вторая жена подарила звезде «Метода» двух дочерей. Но выбор актера и сегодня вызывает вопросы.

Литвинову Хабенский встретил в МХТ имени А. П. Чехова, где они оба служили. Их отношения и последовавшая свадьба стали подлинной неожиданностью. В творческой среде обычно принято жениться на более молодых, эффектных женщинах с яркой внешностью.

Ничего из вышеперечисленного не относилось ко второй супруге актера, как писали в Сети. Хотя в таланте и естественной привлекательности комментаторы ей не отказывали.