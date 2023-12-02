Жена годами терпела унижения от Кобзона: не поверите, с кем он ее сравнивал
У певца была темная сторона.
Иосиф Кобзон познакомился со своей будущей супругой Нелли Дризиной на вечере в компании общих друзей. С первого взгляда певец влюбился в юную красавицу и в этот же вечер пригласил ее прогуляться по ночной Москве.
Однако женщина, будучи хорошо воспитанной, отказала знаменитости. Чувства к Кобзону у нее появились не сразу, поэтому ему пришлось проявить настойчивость, чтобы завоевать расположение барышни.
Певец не сдался, и Нелли стала его третьей женой после Вероники Кругловой и Людмилы Гурченко, о которой он периодически вспоминал в последнем браке и даже сравнивал артистку с нынешней супругой.
«Гурченко была с характером. Две такие яркие звезды не могли существовать вместе. Но Иосиф всегда говорил мне, что я, конечно же, не Гурченко», — рассказала Нелли Кобзон.