Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Жена годами терпела унижения от Кобзона: не поверите, с кем он ее сравнивал

Жена годами терпела унижения от Кобзона: не поверите, с кем он ее сравнивал

2 декабря 2023 18:30
Жена годами терпела унижения от Кобзона: не поверите, с кем он ее сравнивал

У певца была темная сторона.

Иосиф Кобзон познакомился со своей будущей супругой Нелли Дризиной на вечере в компании общих друзей. С первого взгляда певец влюбился в юную красавицу и в этот же вечер пригласил ее прогуляться по ночной Москве.

Однако женщина, будучи хорошо воспитанной, отказала знаменитости. Чувства к Кобзону у нее появились не сразу, поэтому ему пришлось проявить настойчивость, чтобы завоевать расположение барышни.

Певец не сдался, и Нелли стала его третьей женой после Вероники Кругловой и Людмилы Гурченко, о которой он периодически вспоминал в последнем браке и даже сравнивал артистку с нынешней супругой.

«Гурченко была с характером. Две такие яркие звезды не могли существовать вместе. Но Иосиф всегда говорил мне, что я, конечно же, не Гурченко», — рассказала Нелли Кобзон.

Фото: Legion-Media
Карина Гончарова
Карина Гончарова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше