Жена годами терпела унижения от Кобзона: не поверите, с кем он ее сравнивал

Иосиф Кобзон познакомился со своей будущей супругой Нелли Дризиной на вечере в компании общих друзей. С первого взгляда певец влюбился в юную красавицу и в этот же вечер пригласил ее прогуляться по ночной Москве.

Однако женщина, будучи хорошо воспитанной, отказала знаменитости. Чувства к Кобзону у нее появились не сразу, поэтому ему пришлось проявить настойчивость, чтобы завоевать расположение барышни.

Певец не сдался, и Нелли стала его третьей женой после Вероники Кругловой и Людмилы Гурченко, о которой он периодически вспоминал в последнем браке и даже сравнивал артистку с нынешней супругой.