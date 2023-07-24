Жена фрика из шоу Малахова после развода стала красоткой: помог хирург

Мася Шпак раньше была довольно пышной женщиной. Вместе с мужем Сашей Шпаком они составляли колоритную пару: он накачанный мужчина с ярким макияжем, она пышная блондинка. Но два года назад пара развелась, и Мася призналась, что в браке находилась под постоянным давлением супруга.

После развода девушка серьезно взялась за свою внешность. Чтобы избавиться от лишнего веса, она сделала операцию по уменьшению желудка. Это позволило ей не садиться на диету и продолжать есть вкусности, но только в меньшем количестве. Избавившись от 24 килограммов, Мася решила сделать еще несколько операций. Она увеличила грудь, сделала липосакцию и провела ряд косметических процедур. Все подробности своего преображения она не скрывала, а делилась ими в социальных сетях — все-таки кое-что от эпатажного мужа у нее осталось.

Сегодня Мася превратилась в стройную красотку с отличной фигурой. Она нравится себе и не хочет вспоминать ни о бывшем муже, ни о своей старой внешности.