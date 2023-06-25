Жена «ефрейтора Збруева» годилась ему в дочери: сегодня на нее больно смотреть

Обаятельный актер Семен Морозов больше всего запомнился зрителям по картине «Семь невест ефрейтора Збруева». Личная жизнь артиста была не менее яркой, чем его роли.

Семен успел дважды жениться, когда встретил Светлану Родичеву. Юная красавица годилась актеру в дочери: Семену было 35 лет, а его возлюбленной — только 16. Ради Светы артист ушел от второй жены, оставив ту с маленьким сыном на руках. Разница в возрасте почти в 20 лет не помешала союзу: влюбленные поженились, вскоре у них родилась дочка Надя.

Пара до сих пор вместе, хотя в седеющей женщине средних лет едва ли можно узнать ту юную красавицу, которая вскружила когда-то голову женатому актеру. Сегодня та разница, которая так возмущала когда-то общественность, уже почти не бросается в глаза: Семен и Светлана выглядят почти как ровесники, а ведь Морозову уже исполнилось 76 лет.

А вот Надежда, дочь экранного ефрейтора Збруева, унаследовала мамину внешность и выглядит настоящей красавицей.