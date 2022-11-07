Жена была в курсе: тайная любовь Василия Шукшина ошеломила признанием

Среди всех актрис Василий Шукшин особенно выделял одну. С ней у писателя и режиссера сложились не только рабочие отношения. Об этом артистка открыто рассказала после смерти маэстро.

Речь идет о Наталье Гвоздиковой, засветившейся в ряде картин Василия Макаровича. Звезда экрана призналась, что работа с Шукшиным стала отдельной и особенной страницей в ее жизни. По уверению актрисы, режиссер очень ее любил.

«Но любил — это не плотские чувства. А то опять в Интернете напишут всякие гадости», — поспешила уточнить она в интервью, которое дала порталу «АиФ».

Знаменитость и раньше уверяла всех в том, что Шукшин относился к ней как к дочери. При этом супруга писателя Лидия Федосеева-Шукшина знала об особенном отношении мужа к Гвоздиковой. Артистка подчеркнула, что уже после кончины заслуженного деятеля искусств рассказывала его вдове «какие-то вещи», поскольку та полностью ей доверяла.