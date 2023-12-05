Жена была уверена, что изменял: с кем голубоглазый Коренев пропадал на съемках «Человека-амфибии»

Владимир Коренев был признанным секс-символом Советского Союза. На счету артиста более 70 ролей в кино, однако главным для него так и остался образ Ихтиандра в приключенческой мелодраме «Человек-амфибия». Говорят, режиссер искал в свой фильм юношу с глазами цвета моря и девушку с небесным взором.

В кадре с 16-летней Анастасией Вертинской 21-летний артист смотрелся невероятно органично. Они были молоды, прекрасны, поэтому все были уверены, что у коллег по съемочной площадке роман. Мало кто догадывался, что незадолго до начала работы над фильмом Коренев женился.

В 1961 году избранницей будущей звезды стала Алефтина Константинова, с которой артист прожил всю жизнь. Но вместо медового месяца красавец уехал сниматься в солнечный Крым. Молодая жена сходила с ума от ревности. Однако муж до конца дней уверял: никаких интрижек с Вертинской у него не было и быть не могло.