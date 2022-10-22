Жена бросила после инсульта: как сейчас живет ставший инвалидом актер из сериала «Клуб»

Алексей Янин прославился благодаря сериалам «Клуб», «Универ» и «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...». Красавчик-актер был на пике популярности, когда в его жизни произошла трагедия.

У 32-летнего Янина случился инсульт: его вовремя не прооперировали, поэтому у мужчины образовалась огромная гематома в мозгу – пришлось проводить трепанацию, после которой он впал в кому. Сейчас Алексей прикован к инвалидному креслу – спустя семь лет он только недавно начал самостоятельно есть и двигать левой рукой.

Алексей Янин изо всех сил старается восстановиться ради сына, который растет полной копией отца. У Алексея была молодая супруга – певица Дарья Клюшникова – однако она не осталась рядом с мужем после трагедии.

Сейчас в Алексее трудно узнать его прежнего: у бывшего артиста частичная атрофия зрительного нерва, он сильно похудел, а левая сторона тела практически парализована. Алексей Янин живет вместе с родителями в загородном доме, где за ним тщательно ухаживают.