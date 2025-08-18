Жена бросила из-за денег, опозорился в метро, урвал казахскую красотку: взлеты и падения «бугая» из «Уральских пельменей»

Долгие годы был в тени более успешных коллег, но упорно шел к мечте.

Он привык веселить страну с экрана, но за пределами сцены Дмитрий Соколов живет совсем не смешно. Основатель «Уральских пельменей», отец пятерых детей, театральный артист и заядлый рыбак — его история полна крутых поворотов, которые он проходил так же, как и сценические импровизации: с упрямством и без страха выглядеть нелепо.

Рождение в театральной семье

Первоуральск, 1965 год. В семье заводского рабочего, который вечерами выходил на сцену местного театра, родился мальчик, знавший наизусть «Бременских музыкантов» уже в три года.

Отец не просто подшучивал над этим талантом — он начал учить сына актерскому мастерству. Балалайка, музыкальная школа, ансамбль — всё это стало фоном детства будущего юмориста.

Девять лет студенчества

Химико-технологический факультет УПИ не был мечтой. Это была территория сестры, и Дмитрий пошел туда скорее за компанией. Но путь от зачисления до диплома растянулся на девять лет: отчисление, армия, восстановление. И всё это время — стройотряды, сцена, самодеятельность.

«Уральские пельмени» и развод

После КВН-старта в «Соседях» он собрал свою команду. В 1993-м родились «Уральские пельмени» — и в 2000-м они стали чемпионами Высшей лиги. Пять наград «Голосящего КиВиНа», Летний кубок, а с 2009-го — собственное шоу на СТС.

Для зрителей это выглядело как сказка. Для артистов — бесконечные гастроли и не всегда достойные гонорары.

Первую жену Наталью он встретил в стройотряде. Двое детей, долгие годы вместе — и крах брака, когда концерты перестали приносить деньги, а дом перестал видеть мужа. Развелись тихо, но честно, оставшись в дружеских отношениях.

Любовь с разницей в 23 года

Второй брак оказался совсем другой историей. Ксения Ли, участница КВН из Казахстана, младше на 23 года, но старше по умению поддерживать. Свадьба в 2011-м, трое детей, общий дом с курятником во дворе и совместные гастроли.

Девушку в соцсетях часто сравниваю с моделью, настолько эффектно она выглядит.

Скандал в метро

Март 2024-го стал черной страницей в биографии. В сети разлетелось видео, где Соколов спорит с подростками в переходе екатеринбургского метро, с бутылкой в руках.

Он говорил, что заступился за девушку, оппоненты — что он угрожал. В полицию не пошли, но осадок остался. Впрочем, на народную любовь сильно не повлияло.

Театр, вера и рыбалка

Помимо ТВ, он два десятилетия играет в театре — от Волковского до Ярославского ТЮЗа. Соцсетей у него нет, зато есть привычка обнимать жену в кадрах на ее странице. И есть тихие страсти: рыбалка, походы, и — с сорока лет — вера, которая стала опорой и помогла преодолеть все трудности.

