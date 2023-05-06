Жена Бондаренко испортила внешность пластикой: актеру сочувствуют всей страной

Второй супругой Станислава Бондаренко стала модель Аурелия Алехина. Артист не скрывает свою избранницу от публики и регулярно делится ее снимками в своих социальных сетях. Однако далеко не все поклонники остаются в восторге от фотографий знаменитости.

Как отмечают фанаты, раз от раза Аурелия выглядит все более неестественно. Якобы девушка все свободное время тратит на посещение пластических хирургов и косметологов, из-за чего ее внешность постоянно меняется. Алехина уже давно потеряла индивидуальность и похожа, по словам пользователей Сети, на сотни других интернет-знаменитостей.

«Подогнала себя под современные стандарты», «Штамповка, под один стандарт: губы, скулы, грудь», «Отстала от времени», «Посредственность, обработанная пластикой», — пишут недовольные поклонники.

Сама Аурелия при этом никак не комментирует нападки подписчиков. Она игнорирует вопросы пользователей Сети и никогда не рассказывает, какие на самом деле выбирает процедуры.