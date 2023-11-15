Жена Бондарчука прославилась на весь мир: сериал с ней на Западе обожают больше, чем в России

В России сериал «Лучше, чем люди» смотрели и знают далеко не все. А он, кстати, был самым дорогим приобретением Netflix. Во всяком случае до тех пор, пока его не уделала отечественная «Эпидемия». И, несмотря на то, что «наш» зритель киноленту не заценил, на Западе картина «Лучше, чем люди» имеет бешеный успех.

В главных ролях в сериале снялись супруга Федора Бондарчука Паулина Андреева и артист без регалий в виде жены-режиссера Кирилл Кяро. Кстати, снимали вовсе не халтуру. Одна серия стоила в среднем 20 миллионов рублей. Для Голливуда, конечно, ничто, но для российского кинопрома деньги огромные.

Netflix с его вечным чутьем на обогащение быстренько прибрал к рукам права и не прогадал. Сериал «зашел» мировому зрителю настолько, что студии пришлось перевести его на 25 языков официального дубляжа.