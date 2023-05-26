Жен Цыганова из «Московских тайн» роднит одно: присмотритесь к фото

Евгений Пронин известен по сериалу «Московские тайны», где он сыграл Алексея Цыганова. Роль принесла ему востребованность в профессии и популярность среди зрительниц. Но у поклонниц нет шанса заполучить сердце красавца, ведь он уже давно и удачно женат.

Однако свою единственную Пронин встретил не сразу. В первый раз он женился на актрисе Екатерине Кузнецовой. Они познакомились на съемках картины «Сердцу не прикажешь», где им предстояло сыграть любовь. Вскоре их экранная химия переродилась в самую настоящую. Но, увы, этот союз оказался непрочным.

Спустя четыре года актер женился во второй раз. Его супругой стала модель и продюсер Кристина Арустамова. Их не смутила большая разница в возрасте: Пронин старше возлюбленной на 15 лет. Евгений безмерно счастлив со своей женой, которая родила от него сына Гарри.

Поклонники актера отмечают, что Арустамова отдаленно похожа на его предыдущую пассию. У обеих избранниц миловидные лица, приятные улыбки и добрые глаза. Очевидно, что Евгений предпочитает обаятельных худеньких дам с «мягкими» лицами.