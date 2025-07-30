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Киноафиша Статьи «Жемчужина российского кино»: эту советскую комедию иностранцы оценили на 8.3 — наравне с «Летят журавли» и «Иди смотри»

«Жемчужина российского кино»: эту советскую комедию иностранцы оценили на 8.3 — наравне с «Летят журавли» и «Иди смотри»

30 июля 2025 08:27
«Жемчужина российского кино»: эту советскую комедию иностранцы оценили на 8.3 — наравне с «Летят журавли» и «Иди смотри»

У фильма оказался куда более глубокий смысл.

«Иди и смотри» и «Летят журавли» — два советских фильма, которые давно входят в списки мирового кинонаследия. Первый — беспощадный и страшный рассказ о войне глазами подростка. Второй — тонкая и трагичная история любви, потерянной на фоне боевых действий.

Обе картины были признаны шедеврами далеко за пределами СССР и до сих пор вызывают сильную эмоциональную реакцию у зрителей разных стран. На фоне этих тяжеловесных драм особенно удивительно видеть рядом в рейтингах лёгкую, абсурдную и при этом философскую ленту — «Тот самый Мюнхгаузен».

Её рейтинг на IMDb среди иностранных зрителей — 8.3, что ставит её в один ряд с культовыми советскими фильмами. Это вольное переосмысление образа барона Мюнхгаузена — мечтателя и рассказчика, живущего по законам воображения в мире, который требует скучной «нормальности».

Режиссёр Марк Захаров превращает знакомую сказку в тонкую сатиру на общество, а Олег Янковский делает из Мюнхгаузена образ настоящего свободного человека, готового бороться за право быть собой. В общем, светлая, остроумная, местами грустная история.

«Жемчужина российского кино»: эту советскую комедию иностранцы оценили на 8.3 — наравне с «Летят журавли» и «Иди смотри»

Вот как описывают фильм зарубежные зрители:

«Фильму удалось создать остроумную и трогательную историю о неравной битве между яркостью и серостью, свободой мысли и давлением общества, которое стремится подавить всех, кто не хочет быть как все»,

«Что сказать — один из величайших фильмов и настоящая жемчужина российского кино. Жаль, что он так и не стал широко известен за пределами России»,

«Шедевр и один из лучших российских фильмов, которые я видел. Если найдёте — обязательно посмотрите».

«Тот самый Мюнхгаузен» — это тот случай, когда на первый взгляд лёгкий и ироничный фильм оказывается гораздо глубже. Он о свободе, абсурде, любви и праве жить по-своему — темы, понятные далеко за пределами одной страны.

«Жемчужина российского кино»: эту советскую комедию иностранцы оценили на 8.3 — наравне с «Летят журавли» и «Иди смотри»

И хотя тон у него совсем не трагический, впечатление он оставляет ничуть не менее сильное, чем признанные шедевры советского кинематографа.

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Фото: Кадры из фильмов «Иди и смотри» (1985), «Летят журавли» (1957), «Тот самый Мюнхгаузен» (1980)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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1 комментарий
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