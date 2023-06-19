Железная леди глазами родных: вы никогда не видели Ирину Винер такой трогательной

Ирина Винер прославилась не только как тренер множества чемпионов, но и благодаря своей строгости. Ее подопечные не раз признавались, насколько требовательна знаменитая гимнастка, поэтому фанаты были уверены, что и вне арены она ведет себя совершенно так же. Однако их домыслы не оказались правдивы.

Как рассказал ее единственный сын Антон в своем аккаунте в социальных сетях, его мать может выглядеть нежной и романтичной. Например, на свой день рождения она выбрала розовое платье с перьями, которое сделало ее моложе на десятки лет. И в общении с единственным наследником она отличается теплотой и чувствительностью.

На отдыхе же тренер выбирает комфортные и удобные наряды. Винер предпочитает спортивные костюмы, которые, по мнению фанатов, не сочетаются с ее «стальным» характером. А дома нередко носит диадему.

Подтверждают слова Антона и близкие Ирины Александровны. По их мнению, Винер можно описать как человека, «влюбленного в жизнь», а в свободное время она с удовольствием может рассказать анекдот и даже часть тренировок посвятить веселым историям.