Железная Кнопка из «Чучела» раздражала миллионы, а сейчас пропала: что с ней

Ксения Филиппова оказалась в числе тех детей, которым довелось засветиться в фильме Ролана Быкова «Чучело». В проекте актрисе досталась не самая приятная роль. Она воплотила Миронову по прозвищу Железная Кнопка.

Эта героиня раздражала миллионы зрителей и потрепала нервы всей съемочной команде. Несколько раз она пыталась убежать из Твери, где шла работа над картиной, в Москву к родителям, по которым сильно скучала.

Актерская карьера Филипповой не сложилась — артистка пропала с радаров. Она получила профессию экономиста, была банковским сотрудником, а после занялась рекламной деятельностью.

Однако съемки в культовой ленте помогли знаменитости встретить свою любовь. В актрису влюбился один из зрителей и отправил письмо на киностудию. Таких посланий приходили тысячи, но именно это Быков отдал Ксении. Артистка ответила своему тайному воздыхателю, а через четыре года вышла за него замуж. Впоследствии у супругов родился сын.