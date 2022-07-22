Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено

Китайская компания Beijing Global Dynamic намерена создать спортивное шоу с участием Анны Щербаковой, Камилы Валиевой и Александры Трусовой. Подробностями предстоящих концертов поделился генеральный директор холдинга Линь Цзюнь.

Как оказалось, звезды российской сборной имеют большую армию поклонников именно в Китае. И поэтому представители компании решили порадовать соотечественников и устроить масштабный ледовый концерт, в котором примут участие звезды минувшей зимней Олимпиады.

Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»

Директор компании не раскрыл подробности предстоящих концертов. Неизвестно, какие спортсмены примут в нем участие или планируется ли интернациональный состав, а также, кто станет постановщиком шоу и смогут ли фигуристы отправиться в другие страны с гастролями. Собеседник портала, рассказывая о планах в беседе с порталом «РИА Спорт », лишь подчеркнул, что программу планируется запустить уже в следующем году. Сами российские фигуристки пока не прокомментировали эту информацию.