Ждут чуда: женщины с этими именами верят в сказку

Кто из девушек не мечтал о том, что однажды в их жизни случится такая же трогательная история любви, как в кино? С романтичными подвигами, признаниями, написанными мелом на асфальте под окнами, страстными клятвами в верности… Время идет, и кто-то забывает об этих светлых грезах, а кто-то не перестает терпеливо ждать своего Трубадура или капитана Грея. Рассказываем, какие имена носят женщины, которые верят в сказку.

Анастасия

Дамские романы в мягкой обложке и ромкомы - вот источники вдохновения Насти. Обладательница этого имени не прочь полистать на досуге сентиментальную книжку или поплакать над трогательным фильмом, а еще - помечтать, что однажды и на ее улице перевернется грузовик с пряниками. То есть, конечно, появится прекрасный принц на белом коне.

Анастасия верит, что ей судьбой предначертана яркая и красивая история любви.

Такая, чтобы все подруги вздыхали от восторга и зависти, утирали слезы на пышной свадьбе и говорили: “Какая же ты счастливая!” Больше всего Настю привлекают решительные и мужественные герои, готовые на любые подвиги во имя возлюбленной.

Виктория

Жизнь закалила характер Виктории, наделив ее такими качествами, как уверенность в себе, суровость и даже жесткость. Обладательница этого имени почти свыклась с мыслью, что рассчитывать стоит только на саму себя, но ключевое слово здесь - “почти”. В глубине души Вика не перестает ждать отважного капитана, готового покорить ее сердце.

Виктория мечтает о мужчине, рядом с которым можно позволить себе побыть слабой.

Она с удовольствием откажется от блестящей карьеры и полностью посвятит себя заботе о своем избраннике и детях. Ведь на самом деле эта “железная леди” очень привязчивая и нежная. Надо только найти того, кому подарить свою любовь.

Елена

Обладательница этого имени сама как будто бы сошла со страниц романов прошлого. Элизабет Беннет, Джейн Эйр, Наташа Ростова - вот только несколько героинь, которых Лена воспринимает как образцы для подражания. Она хотела бы встретить на своем пути кого-то вроде мистера Дарси, но, увы, судьба пока не наградила ее таким знакомством.

Свободное время Елена любит проводить за чтением женских книг и просмотром романтических сериалов.

Несмотря ни на что, женщина, нареченная этим именем, верит - в один прекрасный день произойдет та самая встреча, которая перевернет всю ее жизнь и станет первой главой собственного уникального романа.