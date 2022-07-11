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Ждите удара в спину, если ваша подруга – одного из этих 4 знаков Зодиака

11 июля 2022 17:00
Ждите удара в спину, если ваша подруга – одного из этих 4 знаков Зодиака

Дружить с представительницами этих знаков – значит постоянно ждать предательства.

В жизни каждой женщины большую роль играют подруги – те, кто выслушают и утешат после расставания с партнером, согласятся принять участие в любой авантюре и честно скажут, идет ли тебе леопардовый принт. Многие дамы дружат между собой со школьной скамьи, но, как утверждают астрологи, это вовсе не гарантирует того, что эти отношения по-настоящему крепкие и надежные. От представительниц некоторых знаков зодиака подвоха можно ожидать в любое время, и неважно, как давно вы общаетесь. Рассказываем, кто же главные предательницы в зодиакальном круге.

Рыбы

Девушки, появившиеся на свет под знаком Рыб, наделены феноменальной эмоциональностью. Они способны нанести удар в спину в порыве чувств – обиды, ревности, гнева. Например, когда подруга чем-то их задела или они обе начали испытывать интерес к одному и тому же мужчине.

При этом Рыбка будет искренне переживать и страдать, причинив подружке боль, но шагу назад уже ни за что не сделает.

Близнецы

О двойственной натуре Близнецов сказано уже немало. Представительницы воздушного знака то и дело носят подходящую к ситуации маску, и распознать, когда они искренни, а когда лукавят, практически невозможно.

Подружка-Близнецы пойдет на предательство, если решит, что это принесет ей определенную выгоду.

Кроме того, они большие любительницы посплетничать и невзначай могут выдать даже самые страшные ваши тайны.

Водолей

Девушки, появившиеся на свет под знаком Водолея, терпеть не могут скуку и рутину. Им подавай острые эмоции и страсти, как в турецких сериалах. Кроме того, они ничего не делают, если не видят в этом личной выгоды.

Как только дружеские отношения покажутся барышне-Водолею слишком пресными, она не раздумывая ускользнет в другую компанию.

Такой же сценарий ждет дружбу в том случае, если Водолей поймет, что эти отношения больше не приносят ей желаемого ресурса.

Стрелец

Общительные и обаятельные женщины-Стрельцы производят на окружающих впечатление верных и надежных подруг – таких, как в советских фильмах, когда героини стоят друг за друга горой. Однако не стоит попадаться на эту удочку.

Стрельцы – натуры непостоянные, они способны нанести удар в спину под влиянием эмоций или идей, осенивших их внезапно.

Что самое интересное, представительницы этого знака искренне считают, что способны сделать так, что об их гадком поступке никто не узнает.

Елена Королева
Елена Королева
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