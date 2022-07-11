Ждите удара в спину, если ваша подруга – одного из этих 4 знаков Зодиака

В жизни каждой женщины большую роль играют подруги – те, кто выслушают и утешат после расставания с партнером, согласятся принять участие в любой авантюре и честно скажут, идет ли тебе леопардовый принт. Многие дамы дружат между собой со школьной скамьи, но, как утверждают астрологи, это вовсе не гарантирует того, что эти отношения по-настоящему крепкие и надежные. От представительниц некоторых знаков зодиака подвоха можно ожидать в любое время, и неважно, как давно вы общаетесь. Рассказываем, кто же главные предательницы в зодиакальном круге.

Рыбы

Девушки, появившиеся на свет под знаком Рыб, наделены феноменальной эмоциональностью. Они способны нанести удар в спину в порыве чувств – обиды, ревности, гнева. Например, когда подруга чем-то их задела или они обе начали испытывать интерес к одному и тому же мужчине.

При этом Рыбка будет искренне переживать и страдать, причинив подружке боль, но шагу назад уже ни за что не сделает.

Близнецы

О двойственной натуре Близнецов сказано уже немало. Представительницы воздушного знака то и дело носят подходящую к ситуации маску, и распознать, когда они искренни, а когда лукавят, практически невозможно.

Подружка-Близнецы пойдет на предательство, если решит, что это принесет ей определенную выгоду.

Кроме того, они большие любительницы посплетничать и невзначай могут выдать даже самые страшные ваши тайны.

Водолей

Девушки, появившиеся на свет под знаком Водолея, терпеть не могут скуку и рутину. Им подавай острые эмоции и страсти, как в турецких сериалах. Кроме того, они ничего не делают, если не видят в этом личной выгоды.

Как только дружеские отношения покажутся барышне-Водолею слишком пресными, она не раздумывая ускользнет в другую компанию.

Такой же сценарий ждет дружбу в том случае, если Водолей поймет, что эти отношения больше не приносят ей желаемого ресурса.

Стрелец

Общительные и обаятельные женщины-Стрельцы производят на окружающих впечатление верных и надежных подруг – таких, как в советских фильмах, когда героини стоят друг за друга горой. Однако не стоит попадаться на эту удочку.

Стрельцы – натуры непостоянные, они способны нанести удар в спину под влиянием эмоций или идей, осенивших их внезапно.

Что самое интересное, представительницы этого знака искренне считают, что способны сделать так, что об их гадком поступке никто не узнает.