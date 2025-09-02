Ждете новых серий «Уэнсдэй»? Их покажут совсем скоро, а пока взгляните на свежие фото — фанаты и здесь сумели поругаться

Рассказываем, когда состоится премьера, и ждать ли зрителям Леди Гагу.

Сериал «Уэнсдэй» с момента своего выхода стал настоящим культурным феноменом. Первый сезон не только побил рекорды просмотров на Netflix, но и надолго поселил в наших сердцах мрачную и остроумную Уэнсдэй Аддамс в блестящем исполнении Дженны Ортеги.

Сейчас сериал держит твердый рейтинг 8.0 на IMDb, доказывая, что интерес к истории девочки в черном никуда не исчез. И пока фанаты с нетерпением ждут продолжения, в сеть утекли свежие кадры из второй части второго сезона!

Что ждет во второй половине сезона: новые детали

Совсем недавно Netflix в своих соцсетях опубликовал долгожданные кадры из предстоящих эпизодов. На них мы видим не только саму Уэнсдэй в её фирменном угрюмом настроении, но и других обитателей академии «Невермор».

Впереди нас ждут новые загадки, сверхъестественные угрозы и, конечно, фирменный сарказм главной героини.

Особенный ажиотаж вызывает появление новых звездных персонажей. Ко второму сезону присоединилась сама Леди Гага, которая воплотила на экране гламурную и загадочную учительницу академии Розалин Ротвуд.

А Гвендолин Кристи (известная по «Игре престолов») вернулась в роли директора Ларисы Уимс.

В комментариях, как это часто бывает с громкими хитами, зрители разделились на два лагеря.

Пока одни говорят:

«Ааааа, я не могу дождаться»,

вторые пишут:

«Меня хватило на две серии второго сезона. Это такой бред, с первым вообще не сравнится».

Разумеется, все это перетекло в жаркую дискуссию. Но это сериалу лишь на руку — отличный способ залететь в тренды и подогреть интерес.

Когда ждать продолжения?

Несмотря на некоторую критику, хорошая новость для всех фанатов заключается в том, что ждать осталось недолго! Вторая часть второго сезона «Уэнсдэй» выйдет на Netflix уже 3 сентября.

Это значит, что уже завтра мы сможем узнать, какие тайны скрывает академия «Невермор» и справится ли Уэнсдэй со всеми испытаниями, которые подготовила для нее судьба.

Готовьте попкорн и уютные пледы — кульминация сезона обещает быть захватывающей!

Ранее мы писали: «Уэнсдэй» лишь подхватила волну: 3 сериала в том же стиле, которые вышли раньше и задали тренд — №1 почти что копия