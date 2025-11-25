Ждете 6-ю серию «Вампиров средней полосы 3»? В 2025 году продолжение не выйдет, у проекта есть проблемы (инсайд)

Меню
25 ноября 2025 07:00
Показ финала прервут, зрителям придется гадать, чем закончится битва смоленских и уральских вурдалаков.

Онлайн‑кинотеатр START объявил о нестандартном формате выхода третьего (и заключительного) сезона сериала «Вампиры средней полосы». Вместо непрерывного показа проект получил график выхода как у самых больших хитов Netflix, с длительной паузой.

Как будет выходить сезон

  • Первые 5 серий (из 10) уже почти полностью доступны на платформе: премьера сезона состоялась 1 ноября, а 28 ноября выйдет пятая серия.

  • Следующие 5 серий появятся только в феврале 2026 года. Таким образом, финал сезона отложен почти на три месяца.

Почему так вышло

По данным источников, пауза связана с необходимостью доработать графику для финальных серий. Несмотря на то что съёмки завершились ещё в августе 2025 года, постпродакшн требует больше времени, чем планировалось, а выдавать сырой материал платформа не планирует, из уважения к ждавшим историю о смоленских вампирах зрителям.

Такой формат показа — не уникальный случай для START. Ранее по аналогичной схеме выходили сезоны сериалов «Медиатор» и «Лихие».

Что ждёт зрителей в новых сериях

В третьем сезоне семейство Святослава Вернидубовича сталкивается с новой угрозой — уральскими вампирами. Конфликт между смоленскими и уральскими кровопийцами достигнет кульминации в финальной битве, которая и станет развязкой всей истории.

Сейчас же группа разделилась: часть поехала выручать Ольгу и ребенка-гибрида, которые на самом деле отлично ассимилировались в обществе кровожадных монстров.

Предложения для START

Фанаты сериала уже высказывают пожелания по поводу завершения проекта:

Символичная дата финала. Премьера «Вампиров средней полосы» состоялась 18 марта 2021 года. Поклонники предлагают подгадать и выпустить финальную серию ровно через 5 лет — 18 марта 2026 года, чтобы подчеркнуть цикличность истории.

Показ на большом экране. Есть идея организовать специальный показ 6‑й или 10‑й серии в киноцентре «Октябрь». Как отмечают авторы Telegram-каналов, это позволило бы зрителям вместе с создателями отметить завершение любимого сериала в торжественной обстановке.

Таким образом, «Вампиры средней полосы» завершают свою историю с драматичной паузой, оставляя фанатов в ожидании развязки почти до середины 2026 года. Калюжный ушел в армию — но это не все перемены: 3-й сезон «Вампиров средней полосы» не будет похож ни на один предыдущий.

Фото: Кадр из сериала «Вампиры средней полосы»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
