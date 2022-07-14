Ждет только один финал: завравшегося Разина поставили на место

Андрей Разин в будущем пострадает от своей жадности и алчности. В этом уверен политик Владислав Тюльпанов, прокомментировавший жизненный путь создателя «Ласкового мая».

В последние недели фамилия Разина не сходит с заголовков в СМИ. Многие уверены, что именно продюсер косвенно виновен в смерти Юрия Шатунова, ведь именно он заставил его проходить через продолжительные судебные разбирательства. Сам же Разин старательно отвергает все предположения и обвиняет в случившемся директора артиста. Как уверен Тюльпанов, именно жажда к обогащению, которая и стала причиной исков, в итоге погубит знаменитость. По словам политика, подобные продюсеру люди всегда в итоге страдают от своих амбиций.

«Жадные люди всегда опускаются на дно», — уверен Тюльпанов.

Также политик отметил, что продюсеру должно быть стыдно за подобные разборки. Как рассказал Тюльпанов порталу «Экспресс газета », певец останется в памяти поколений как легенда шоу-бизнеса, в отличие от Разина, который испортил себе репутацию.

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