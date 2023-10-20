Ждет первый шаг от женщины: мужчины с этими именами самые нерешительные

Большинство дам предпочитают видеть в роли инициатора знакомства мужчину. Но далеко не все джентльмены готовы сделать первый шаг навстречу. Есть среди них стесняшки, которые скорее проведут всю жизнь в одиночестве, чем решатся подойти к понравившейся женщине. И вот имена парней, которые относятся к этой категории. У каждого из них свои причины не торопить события.

Валентин

Обладатель самого романтичного в мире имени (все ведь помнят про День Святого Валентина, он же День всех влюбленных?) не может похвастаться достижениями на личном фронте. Порой этот мужчина думает, что ему следовало родиться в другом столетии, когда отношения между полами были строго регламентированы. По крайней мере, было ясно, что нужно делать, а что - нет.

В современном мире Валентину сложно понять, каких шагов и действий ждет от него противоположный пол.

Он постоянно сомневается, стоит ли ему признаваться в своих симпатиях или это будет излишне. Из-за своей нерешительности обладатель имени регулярно упускает интересные знакомства. Женщинам приходится самим делать шаг навстречу.

Олег

Настоящий эстет и ценитель прекрасного. Мужчина, нареченный этим именем, умен, талантлив, образован, приятен внешне - но с личной жизнью у него постоянно не складывается.

Причина кроется в его нерешительности. Олег беседует с дамами об искусстве, истории, погоде за окном - о чем угодно, но эти разговоры редко сворачивают в русло интимных.

Собеседницы мягко подталкивают Олега в этом направлении, тактично расспрашивают о его пристрастиях, свободен ли он или кто-то есть, но тот ловко ускользает от личных тем. Добиться от него ответа и согласия встретиться где-нибудь еще смогут только самые упорные женщины.

Кирилл

Обладатель этого имени редко делает первый шаг в отношениях. А все потому, что предпочитает занимать в жизни пассивную позицию. Кирилл ждет, когда удача сама свалится ему на голову, но редко делает хоть что-нибудь для того, чтобы это событие произошло как можно скорее. Такого же принципа он придерживается в личной жизни.

Кроме того, втайне Кирилл ужасно боится быть отвергнутым.

Возможно, в прошлом у него был неприятный опыт, когда он предложил девушке встречаться, а она ответила резким отказом или посмеялась над ним. Поэтому теперь мужчина выжидает, когда представительницы прекрасного пола начнут подходить к нему первыми.