Ждать нет смысла: что известно о продолжении сериала «Слово пацана»

Криминальный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал настоящим культурным феноменом этого года. Миллионы зрителей не отрываясь наблюдают за жизнью Казани в 90-х, и многие признаются, что с нетерпением ждут второй сезон проекта. Однако профессионалы киноиндустрии уверены: продолжение точно не будет таким же популярным.

Как признался продюсер Дмитрий Ашуров, успех второго сезона зависит в первую очередь от планов создателей. Ведь если они рассчитывали снимать длинную историю, то у них уже есть планы на второй сезон. Если же нет — то новые эпизоды окажутся провальными и разочаруют зрителей, поскольку будут сняты только из-за высоких рейтингов.

«Только за счет высоких рейтингов продолжение высасывать из пальца — это превратится из любви в ненависть, раздражение», — цитирует слова продюсера портал 100News .

В итоге, как уверены эксперты, поклонникам нужно дождаться официального ответа от создателей сериала и точно не настаивать на обязательном втором сезоне.