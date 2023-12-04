Ждать нет смысла: что известно о продолжении сериала «Слово пацана»
Будущие серии могут лишь расстроить поклонников.
Криминальный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал настоящим культурным феноменом этого года. Миллионы зрителей не отрываясь наблюдают за жизнью Казани в 90-х, и многие признаются, что с нетерпением ждут второй сезон проекта. Однако профессионалы киноиндустрии уверены: продолжение точно не будет таким же популярным.
Как признался продюсер Дмитрий Ашуров, успех второго сезона зависит в первую очередь от планов создателей. Ведь если они рассчитывали снимать длинную историю, то у них уже есть планы на второй сезон. Если же нет — то новые эпизоды окажутся провальными и разочаруют зрителей, поскольку будут сняты только из-за высоких рейтингов.
«Только за счет высоких рейтингов продолжение высасывать из пальца — это превратится из любви в ненависть, раздражение», — цитирует слова продюсера портал 100News.
В итоге, как уверены эксперты, поклонникам нужно дождаться официального ответа от создателей сериала и точно не настаивать на обязательном втором сезоне.