Ждали нового «Дэдпула» в ближайшие годы? Обойдетесь: у Marvel поменялись планы — на сиквел не хватает денег

После того как «Дэдпул и Росомаха» бодро влетели в клуб «миллиардеров», собрав $1,34 млрд по миру, казалось бы, ковать железо надо, пока горячо. Но Marvel совсем не спешит хвататься за Мьельнир.

Да, четвертая часть приключений болтливого наемника официально обсуждается — но в студийной очереди она скатилась далеко вниз. Где-то там, рядом с вечно откладываемым «Блэйдом», который уже сам по себе стал мемом про производственный ад.

Инсайдеры сообщают, что у Marvel сейчас другие приоритеты. Впереди — две части новых «Мстителей» (в 2026 и 2027), а чуть позже — полноценный ребут «Людей Икс». И хотя именно «Дэдпул и Росомаха» вытянули студию из череды провалов вроде «Капитан Марвел 2» и «Мадам паутина», четвертая часть оказалась не в числе срочных проектов и если и выйдет, то не раньше 2029-2030 года.

Причина проста: в эпоху постковида, без китайского рынка и с уставшей публикой, Marvel больше не разбрасывается миллионами. Новые «Икс-мены», к примеру, будут сняты с участием малоизвестных актеров — просто потому, что звезды слишком дорого обходятся.

Нынешний успех «Фантастической четверки» стал исключением из правила, доказывающего, что громкое имя франшизы уже не гарантия миллиардов. Зритель капризен, пресыщен, и с каждым проектом студии приходится доказывать, что она еще умеет удивлять.

Что до Дэдпула, он, как обычно, сыграл по своим правилам: пришел, порвал кассу, исчез. Но теперь его возвращение — дело не желания, а денег, графиков и табличек от аналитиков Marvel. И пока MCU чинит свой супергеройский двигатель, четвертый фильм с болтливым наемником остается в режиме ожидания.

Ну что ж, ладно, Боб Айгер, мы подождем. Но не слишком долго.

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