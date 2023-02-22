Ждали другие новости: народ в шоке от состояния Анастасии Заворотнюк

С сентября 2022 года популярная актриса Анастасия Заворотнюк пребывала в одной из клиник столицы. Уже четвертый год звезда сериала «Моя прекрасная няня» борется с глиобластомой — это наиболее агрессивная форма опухоли головного мозга.

Совсем недавно стало известно, что артистку выписали из больницы. Из клиники ее забрал законный супруг Петр Чернышев. Эта грандиозная новость повергла общественность в шок, ведь многие готовились к самому печальному исходу. Однако никаких подробностей врачи не разглашают, но сам факт, что Анастасия продолжает бороться за жизнь уже который год, дает надежду на лучшее вопреки пессимистичным ожиданиям и прогнозам.

Врач-онколог Игорь Долгополов утверждает, что пациенты с таким диагнозом живут максимум пять лет. Но многое зависит и от того, где именно в мозгу находится опухоль. О том, в каком состоянии сейчас Заворотнюк, можно только гадать. По словам специалиста, вполне вероятно, что актриса проходила реабилитацию, а эта процедура способна сотворить чудо. Врачи помогают пациенту восстановить речь, движения, письмо и чтение. Также его подключают к виртуальной реальности. Проводится целый комплекс мероприятий, который может вернуть человека к жизни. Об этом Долгополов рассказал корреспондентам «Комсомольской правды ».