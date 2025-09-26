Меню
Ждали «Бесконечную крепость 2» в 2026 году? Забудьте: у авторов «Истребителя демонов» совсем другие планы

26 сентября 2025 10:52
Успеете состариться.

Пока фанаты по всему миру пересматривают нового «Истребителя демонов» (о да, зрители повторно бегут в кино!), уже начались жаркие разговоры о том, чем удивит зрителей «Бесконечная крепость 2». И первый сюрприз — неприятный. Дата релиза.

Ждать вторую часть финальной трилогии придется ох, как долго: первая часть еще идет в прокате и срывает рекорд за рекордом, а потому студия Ufotable вряд ли поспешит раскрывать карты.

По сообщениям FandomWire, «Бесконечная крепость 2» выйдет не раньше конца 2027 года, а завершение трилогии с аркой «Обратный отсчет до рассвета» стоит ожидать только к 2029-му.

Что же покажут во второй части? Если опираться на мангу, то именно она доведет до финала арку «Бесконечной крепости», охватывающую главы с 158-й по 183-ю.

В центре внимания окажутся долгожданные сражения Хашира против Высших Лун. Схватка Шинобу и Доумы обещает стать одной из самых эмоциональных во всей франшизе, а подключившийся Иносукэ подольет масла в огонь.

Танзиро снова встретится лицом к лицу с Акэдзой, Зеницу выйдет на бой с Кайгаку и применит Седьмую форму, а за спинами героев уже маячит угроза Кокушибо и Накимэ.

Помимо драматических дуэлей, продолжение подведет зрителей еще ближе к финальной стычке с Музаном. Сама по себе вторая часть может и даже должна превзойти успех первой — каждый новый фильм по «Клинку, рассекающему демонов» стабильно бьет рекорды.

Первая часть уже собрала свыше полумиллиарда долларов, и все указывает на то, что вторая способна поднять планку еще выше. Но даже без рекордов фанаты знают: впереди кульминация истории, и каждая битва в «Бесконечной крепости 2» будет шагом к последнему рассвету.

Ранее мы писали: Что с сюжетом? Логика живая? У нового «Истребителя демонов» лишь одна серьезная проблема — и продолжения аниме ее уже не исправят

Фото: Кадр из аниме «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
