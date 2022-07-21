«Ждали балерину, а встал Робокоп»: оголившуюся Волочкову растоптали

46-летняя Анастасия Волочкова начала карьеру певицы. Некоторое время назад она рассказывала подписчикам о записи собственного трека. Клип на песню должна была снимать известный режиссер Оксана Рассказова. А теперь Анастасия показала в Telegram отрывок из будущего видео. В клипе экс-балерина сидит у зеркала и пишет письмо пером. После этого она встает и направляется к балкону. В этот момент становится очевидно, что на Волочковой полупрозрачное платье, которое не скрывает ее пикантные формы.

Судя по всему, наряд не очень удобен, так как артистка передвигается скованной походкой. Этот нюанс заметили критики, которые растоптали оголившуюся Волочкову.

«Лучше бы продолжала сидеть», «Ну и походка», «Ждали балерину, а встал Робокоп», «Так вульгарна еще не была», «Ни легкости, ни грациозности», «Что случилось с фигурой?», «А где летящая походка балерины», — удивились комментаторы в Сети.

Надо отметить, что песня Волочковой тоже не понравилась интернет-пользователям. Они назвали ее примитивной и больше подходящей эпохе 90-х, чем современной эстраде.

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