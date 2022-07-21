Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Ждали балерину, а встал Робокоп»: оголившуюся Волочкову растоптали

«Ждали балерину, а встал Робокоп»: оголившуюся Волочкову растоптали

21 июля 2022 14:30
«Ждали балерину, а встал Робокоп»: оголившуюся Волочкову растоптали

Певица показала отрывок из собственного клипа.

46-летняя Анастасия Волочкова начала карьеру певицы. Некоторое время назад она рассказывала подписчикам о записи собственного трека. Клип на песню должна была снимать известный режиссер Оксана Рассказова. А теперь Анастасия показала в Telegram отрывок из будущего видео. В клипе экс-балерина сидит у зеркала и пишет письмо пером. После этого она встает и направляется к балкону. В этот момент становится очевидно, что на Волочковой полупрозрачное платье, которое не скрывает ее пикантные формы.

Судя по всему, наряд не очень удобен, так как артистка передвигается скованной походкой. Этот нюанс заметили критики, которые растоптали оголившуюся Волочкову.

«Лучше бы продолжала сидеть», «Ну и походка», «Ждали балерину, а встал Робокоп», «Так вульгарна еще не была», «Ни легкости, ни грациозности», «Что случилось с фигурой?», «А где летящая походка балерины», — удивились комментаторы в Сети.

Надо отметить, что песня Волочковой тоже не понравилась интернет-пользователям. Они назвали ее примитивной и больше подходящей эпохе 90-х, чем современной эстраде.

Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
25 комментариев
Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Читать далее 27 июля 2022
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее «Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее Читать далее 27 июля 2022
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко «В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко Читать далее 27 июля 2022
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Читать далее 27 июля 2022
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения Читать далее 27 июля 2022
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Читать далее 27 июля 2022
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым «Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым Читать далее 27 июля 2022
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены «С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены Читать далее 27 июля 2022
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Читать далее 27 июля 2022
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу Читать далее 27 июля 2022
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным «Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным Читать далее 27 июля 2022
Related video