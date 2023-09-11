Ждала вся Россия: SHAMAN сделал заявление о вожделенном пополнении

Сейчас SHAMAN — это популярный певец, за жизнью которого следят миллионы поклонников. Это касается и его карьеры, и личных отношений с супругой.

Счастье в браке исполнитель обрел лишь со второго раза. От первого союза у артиста осталась маленькая дочка. А вот детей с бизнесвумен Еленой Мартыновой, которая старше его на 14 лет, у певца пока нет.

По всей видимости, сейчас звезда сцены слишком сконцентрирован на собственной карьере. Вот почему его заявление о долгожданном пополнении, о котором так мечтала вся страна, тоже относилось лишь к творчеству.

На днях SHAMAN выпустил свой двойной альбом «Сделано в России». По словам исполнителя, сборник включает как новые песни, так и полюбившиеся его фанатам хиты. Музыкант отметил, что попытался объяснить загадочную русскую душу и ее культурный код с помощью рока, а также лирических баллад.