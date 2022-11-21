Ждала смерти тридцать лет: правда о Елизавете II вас ужаснет

Прощание с Елизаветой II состоялось 19 сентября этого года. После смерти монарха наружу вышли многие подробности о ее жизни, некоторые из них могут шокировать.

Например, оказалось, что своей кончины королева Великобритании, которая всегда отличалась отменным здоровьем, ждала долгих 30 лет. О том, что она тщательно готовилась к собственным похоронам, свидетельствует один ужасающий факт.

Как пишет портал Daily Forest , гроб Ее Величества был изготовлен три десятка лет назад и все это время дожидался того момента, когда понадобится. Любопытно, что королеву похоронили в цинковом гробу — того требует давняя английская традиция, призванная как можно дольше сохранить тело умершего правителя.

Напомним, что Елизавета скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Королева тяжело переживала смерть своего мужа, принца Филиппа, которая наступила 9 апреля 2021-го. Также самочувствие монарха резко ухудшилось после того, как в феврале текущего года она заразилась коронавирусом.