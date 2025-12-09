Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Ждал "Кухню" в стиле трэш, но это — нуар-детектив!»: «Жар» с Воробьёвым многие зрители выключали на первой серии — как оказалось, зря

«Ждал "Кухню" в стиле трэш, но это — нуар-детектив!»: «Жар» с Воробьёвым многие зрители выключали на первой серии — как оказалось, зря

9 декабря 2025 18:36
Кадры из сериалов «Жар» и «Кухня»

Да, местами мерзко, но в основном — безумно увлекательно.

Премьера сериала «Жар» вызвала шквал противоречивых реакций. Первые серии отпугнули многих: грубый стиль, шокирующие сцены, нарочито отталкивающий главный герой. Но те, кто дал проекту второй шанс, открыли для себя один из самых необычных сериалов года.

Разберёмся, почему «Жар» заслуживает внимания — несмотря на спорные первые серии.

«Ждал "Кухню" в стиле трэш, но это — нуар-детектив!»: «Жар» с Воробьёвым многие зрители выключали на первой серии — как оказалось, зря

Поворот, но туда

Коварство «Жара» в том, что первые два эпизода выглядят как издевательский стресс-тест. Громкий саунд тревожит, цветокор бьёт в глаза, Воробьёв говорит голосом человека, который жил неделю на энергетиках и непрекращающейся ярости.

Один из зрителей метко описал пилот как «отсев для слабовольных»: если выдержал – дальше поедешь.

Но примерно с третьей-четвёртой серии происходящее начинает собираться в нуарный криминальный пазл. Вместо повара-раздражителя появляется человек, способный на страх, чувство вины и попытку исправить собственный хаос.

Удивительно, но зрители чуть ли не хором говорят: чем дальше, тем сильнее затягивает. «Жар» вдруг становится одним из претендентов на сериал года – и это признание встречаешь уже без смеха.

«Ждал "Кухню" в стиле трэш, но это — нуар-детектив!»: «Жар» с Воробьёвым многие зрители выключали на первой серии — как оказалось, зря

Антигерой, который меняется вместе с жанром

Марк Левинский – фигура поначалу мерзкая настолько, что его хочется вымыть жёсткой щёткой. Но за этим образом постепенно открывается история о человеке, который спотыкался слишком долго, чтобы не попробовать встать.

Зрители отмечают: путь от похотливого монстра до трогательного отца и мужа в «Жаре» прописан почти притчево. Киноблогер Иван Ковальчук даже сравнил сериал с «Ласт квестом»: странные люди в странном мире, но если дать им шанс, откроется смысл.

При этом сериал не стесняется быть резким. Сцены секса, фарс, кровь, злые шутки, мафиозные игры – весь набор. Однако за шумом и провокациями работает чёткая визуальная идея.

«Ждал "Кухню" в стиле трэш, но это — нуар-детектив!»: «Жар» с Воробьёвым многие зрители выключали на первой серии — как оказалось, зря

Комментаторы хвалят авангардный подход:

«Очень мощный визуал», «Нахальный звук», «Арт-картина, а не сериал».

Даниил Воробьев

Воробьёв в «Жаре» даже своих поклонников смог удивить: такая степень свободы и безумия у него случается редко. Его вербальные тики, нервный смешок, резкие смены тональности – это не украшательства, а полноценная часть характера.

«Ждал "Кухню" в стиле трэш, но это — нуар-детектив!»: «Жар» с Воробьёвым многие зрители выключали на первой серии — как оказалось, зря

При этом зрители единодушно недоумевают, зачем артисту понадобился странный грим.

Сербские персонажи, мафиози всех мастей, старые коллеги и новые союзники – ансамбль тут крепкий. Где-то даже слишком: на фоне глыб вроде Газарова молодым актёрам иногда не хватает веса, но роль в динамике сюжета они всё равно играют.

Почему выключали – и почему стоило вернуться

У «Жара» действительно непростой порог вхождения. В комментариях пишут, что первая серия «дикая», вторая и третья тяжёлые, зато дальше – разгон.

  • «Создатели явно хотели создать не рейтинговое шоу, а произведение искусства. И у них получилось».
  • «Как арт‑картина, со своим аудиовизуалом — это очень крутой проект!»

«Ждал "Кухню" в стиле трэш, но это — нуар-детектив!»: «Жар» с Воробьёвым многие зрители выключали на первой серии — как оказалось, зря

  • «На фоне „Ласт квеста“: абсурдный, местами смешной, претендующий на глубину».
  • «Ждал “Кухню” в стиле трэш, но это – нуар-детектив!».

Зрители сходятся в том, что сериал не терпит фонового просмотра. Он требует внимания, ритма, погружения в свою кислотно-красную атмосферу. Тем, кто выдерживает старт, становится ясно: «Жар» точно стоит внимания.

Ранее мы писали: Дитя «Кухни», но с криминалом: все 9 эпизодов сериала с Эйдельштейном можно посмотреть залпом — в главном герое разглядели типаж Уолтера Уайта

Фото: Кадры из сериалов «Жар», «Кухня»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Грегори Хаусу и не снилось: медицинская новинка влетела в чарты Netflix с ноги – снята по реальной трагедии настоящего доктора Грегори Хаусу и не снилось: медицинская новинка влетела в чарты Netflix с ноги – снята по реальной трагедии настоящего доктора Читать дальше 10 декабря 2025
«Не видел ничего прекраснее со времен “Аватара 2”»: «Сны поездов» – изумительно красивая драма от Netflix, и вот 4 причины ее посмотреть «Не видел ничего прекраснее со времен “Аватара 2”»: «Сны поездов» – изумительно красивая драма от Netflix, и вот 4 причины ее посмотреть Читать дальше 8 декабря 2025
«Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин «Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин Читать дальше 10 декабря 2025
Кроме «Невского», Паламарчук сыграл еще в 6 детективах: у №1 рейтинг 8.0 – зрители удивлены «настолько качественному продукту» Кроме «Невского», Паламарчук сыграл еще в 6 детективах: у №1 рейтинг 8.0 – зрители удивлены «настолько качественному продукту» Читать дальше 10 декабря 2025
«Перестаньте вы ностальгировать»: «Три мушкетера» с Боярским никогда не были шедевром, и россияне уже не стесняются это признавать «Перестаньте вы ностальгировать»: «Три мушкетера» с Боярским никогда не были шедевром, и россияне уже не стесняются это признавать Читать дальше 10 декабря 2025
Про эти 3 советских фильма о войне не говорят на каждом углу, но тихо пересматривают каждый год: с №1 «списали» скандальный «Т-34» с Петровым Про эти 3 советских фильма о войне не говорят на каждом углу, но тихо пересматривают каждый год: с №1 «списали» скандальный «Т-34» с Петровым Читать дальше 9 декабря 2025
«Выглядит как цирк, цепляет как драма»: в забытом Sci-Fi нулевых сияют звезды «Сверхов» – вот еще 3 причины дать ему шанс в 2025 году «Выглядит как цирк, цепляет как драма»: в забытом Sci-Fi нулевых сияют звезды «Сверхов» – вот еще 3 причины дать ему шанс в 2025 году Читать дальше 9 декабря 2025
«Пошлый кафешантан»: весь мир в 2025-м обсуждал «Материалистку», но в СССР такой же фильм сняли 70 лет назад – он круче по всем статьям «Пошлый кафешантан»: весь мир в 2025-м обсуждал «Материалистку», но в СССР такой же фильм сняли 70 лет назад – он круче по всем статьям Читать дальше 9 декабря 2025
«Удивила преображением»: в 2025-м Ковальчук наконец вышла из образа Швецовой — сериал взял 7,7, но зрители хвалят только ее «Удивила преображением»: в 2025-м Ковальчук наконец вышла из образа Швецовой — сериал взял 7,7, но зрители хвалят только ее Читать дальше 9 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше