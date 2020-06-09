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«Жары» не будет: фестиваль перенесли из-за пандемии COVID-19

9 июня 2020 15:21
«Жары» не будет: фестиваль перенесли из-за пандемии COVID-19

Концертная программа и исполнители останутся прежними и в 2021 году. 

Артист и один из организаторов «Жары» Эмин Агаларов сообщил в своем микроблоге, что проведение международного музыкального фестиваля перенесено на 2021 год. Все дело в сложившейся обстановке, связанной с распространением коронавируса.

«Жары» не будет: фестиваль перенесли из-за пандемии COVID-19

По словам предпринимателя, заявленные в этом году артисты и концертная программа останутся прежними в следующем году. Фестиваль пройдет с 28 июля по 1 августа в Баку. От зрителей не нужно дополнительных плат: купленные билеты действительны и в 2021-м.

Как отметил Агаларов, к программе фестиваля добавятся интересные сюрпризы и новые имена. Будет больше хитов, музыкальных экспериментов, драйва и веселья. «Мы используем это время по максимуму и прокачаем наш фестиваль до нового уровня!» – признался артист.

«Жары» не будет: фестиваль перенесли из-за пандемии COVID-19

Агаларов отметил, что к 2021 году сдадут объекты, которые сейчас находятся на стадии строительства. Появятся новые виллы, отель, зоны отдыха, бассейны, чтобы зрители смогли максимально комфортно наслаждаться музыкальными номерами любимых исполнителей. «Мы подготовим для вас самую незабываемую ЖАРУ!» – уточнил Эмин.

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