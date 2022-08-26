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Киноафиша Статьи «Жара, конечно»: экстремально помолодевшая конкурентка Волочковой ошеломила фанатов честным фото

«Жара, конечно»: экстремально помолодевшая конкурентка Волочковой ошеломила фанатов честным фото

26 августа 2022 11:45
«Жара, конечно»: экстремально помолодевшая конкурентка Волочковой ошеломила фанатов честным фото

Жена Игоря Вдовина быстро пришла в форму после родов.

Пользователи Сети пришли к выводу, что бывшему возлюбленному Анастасии Волочковой повезло с новой пассией. На днях телеведущая Елена Николаева поделилась с подписчиками в соцсетях честным утренним фото. На снимке она предстала в свободных джинсах и белой майке-топе с кружкой кофе в руках. Она позировала как в солнцезащитных очках, так и без них, смело демонстрируя отсутствие макияжа. Наряд только подчеркнул хрупкость Николаевой, которая в прошлом декабре стала мамой мальчика. Поклонники пришли в восторг от того, как свежо и молодо выглядит образ Елены.

«Жара, конечно»: экстремально помолодевшая конкурентка Волочковой ошеломила фанатов честным фото

«Классно выглядишь», «Какая красивая», «Признанная красотка», «Жара, конечно», — написали комментаторы.

Напомним, бизнесмен Игорь Вдовин женился на Елене в 2020 году. До свадьбы они встречались два года. Николаева легко наладила общение и с дочерью Вдовина от Волочковой Ариадной, которая предпочитает теперь жить с отцом и мачехой. Балерина же довольно неоднозначно высказывалась о новом браке бывшего избранника, называя его альфонсом, который до сих пор живет на ее деньги.

Фото: Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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