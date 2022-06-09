Жар-птицу обошел на повороте: Киркоров засветился в новой роли

Филипп Киркоров удивил поклонников, воплотив на экране образ Петра I. Знаменитость принял участие в новом сериале Тимура Бекмамбетова.

По данным «Стархит », несколько эпизодов исторического проекта будут посвящены жизни прославленного правителя, его идее построить Петербург и прорубить тем самым «окно в Европу». При этом все серии будут сняты в формате скринлайф. Это означает, что император будет активным пользователем социальных сетей.

Как оказалось, образ Петра I давно привлекал Киркорова. Еще в детстве будущий артист зачитывался историческими книгами о том периоде развития страны, а в конце 90-х смог воплотить правителя на экране в фильме «Старые песни о главном 3».

Отметим, что подобный экспериментальный проект — это далеко не единственный опыт Киркорова в кино. Последнее время артист все чаще появляется на экране. Например, в прошлом году он снялся в новой части фильма «Елки», а также исполнил роль Жар-птицы в сказке «Последний богатырь».