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Жар-птицу обошел на повороте: Киркоров засветился в новой роли

9 июня 2022 12:45
Жар-птицу обошел на повороте: Киркоров засветился в новой роли

Музыкант продолжает свои эксперименты в кино.

Филипп Киркоров удивил поклонников, воплотив на экране образ Петра I. Знаменитость принял участие в новом сериале Тимура Бекмамбетова.

По данным «Стархит», несколько эпизодов исторического проекта будут посвящены жизни прославленного правителя, его идее построить Петербург и прорубить тем самым «окно в Европу». При этом все серии будут сняты в формате скринлайф. Это означает, что император будет активным пользователем социальных сетей.

Как оказалось, образ Петра I давно привлекал Киркорова. Еще в детстве будущий артист зачитывался историческими книгами о том периоде развития страны, а в конце 90-х смог воплотить правителя на экране в фильме «Старые песни о главном 3».

Отметим, что подобный экспериментальный проект — это далеко не единственный опыт Киркорова в кино. Последнее время артист все чаще появляется на экране. Например, в прошлом году он снялся в новой части фильма «Елки», а также исполнил роль Жар-птицы в сказке «Последний богатырь».

Фото: Legion-Media, кадр из фильма
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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