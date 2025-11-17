Меню
Жанр не любит, но «это другое»: ДиКаприо выбрал любимый фильм у Нолана — и внезапно это не «Начало» и не «Интерстеллар»

17 ноября 2025 08:56
Неужели, актер противоречит сам себе?

Когда Леонардо ДиКаприо говорит, что ему что-то нравится, — слушают даже те, кто с ним не согласен. Особенно если речь идет о Кристофере Нолане. В интервью для Collider актера спросили: «Какой фильм Нолана — твой любимый?»

Все ждали очевидный ответ: «Начало». Ну а что еще — он же там звезда. Или хотя бы «Интерстеллар». Но ДиКаприо выбрал «Темного рыцаря». И вот это реально интересно.

Супергеройские фильмы — не его «тема»

Как-то Ди Каприо говорил Тимоти Шаламе, когда тот просил совета: «Никаких фильмов про супергероев». Иронично, правда? Тем не менее, никаких противоречий тут нет.

Он сказал это в эпоху, когда Marvel начали клепать одинаковые фильмы, а «Темный рыцарь» на их фоне стоял особняком. Нолан не экранизировал комикс — он снял реальный триллер о морали и власти.

Получилась вполне себе серьезная история: с минимальным количеством спецэффектнов на «зеленке», без фан-сервиса, с вниманием к героям и их мотивации. ДиКаприо уважает, когда жанр работает не на зрелище, а на смысл.

Почему не «Начало»

Легко назвать лучшим фильм, где ты сам — главный. Но актер не славится тщеславием. «Темный рыцарь» к тому же совершил революцию: супергеройское кино перестало быть развлечением и стало восприниматься всерьез.

Во время того же интервью ДиКаприо и его коллега по фильму Бенисио дель Торо вспоминали и других культовых режиссеров. Когда речь зашла о Спилберге и Кубрике, их ответы были вполне предсказуемы: «Инопланетянин», «Челюсти», «Космическая одиссея 2001 года» — классика, без сюрпризов.

Так что, если человек, который работал с половиной гениев Голливуда, считает «Темного рыцаря» лучшим у Нолана, — может, тут действительно нечего возразить.

Ранее мы писали: «Франкенштейн» хорош, но не идеален: зрители выбрали лучший фильм Гильермо дель Торо – он один набрал 98 баллов из 100

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов «Интерстеллар» (2014), «Начало» (2010), «Темный рыцарь» (2008)
