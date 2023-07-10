Жанна Агузарова выходила замуж только один раз: не поверите, за кого

Главная инопланетянка страны Жанна Агузарова как-то пообещала никогда не выходить замуж за землянина. Отношения певицы с противоположным полом всегда складывались непросто, и все же один раз экс-солистка «Браво» побывала замужем.

Это произошло на старте карьеры Агузаровой, когда она начала покорять столицу. Москве понравилась неординарная артистка, и, чтобы закрепиться в городе, Жанна Хасановна заключила липовый брак. Избранником эпатажной артистки стал ученый океанолог Илья Кабатченко.

Муж был фиктивным, но его чувства к Агузаровой оказались настоящими. Он сделал все возможное, чтобы вытащить певицу из тюрьмы — она оказалась за решеткой из-за поддельного паспорта. Однако, по словам Кабатченко, после освобождения в супруге что-то надломилось.

«Эта женщина сошла с ума, а я комментировать безумие не хочу», — говорил Илья Михайлович.

Когда Агузарова перебралась в Штаты, у Кабатченко, что называется, отлегло. Он хоть и был влюблен в свою фиктивную жену, но жить нормально с ней не мог.