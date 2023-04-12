Жанна Агузарова раскрыла причину своего одиночества: от правды вам станет не по себе

Жанна Агузарова начинала как солистка группы «Браво». После ухода из коллектива эпатажная артистка занялась сольной карьерой и стала позиционировать себя как инопланетянка. Это и помешало ей устроить личную жизнь.

Агузарова редко рассказывает о своих амурных делах. Об экс-возлюбленных Жанны Хасановны известно немного. Ее первым мужем был океанолог Илья Кабатченко, с которым она вскоре развелась. Затем Агузарова уехала в США вместе с новым избранником — продюсером Николаем Полтораниным. Их отношения длились десять лет, но закончилась эта любовь бесславно.

После череды разочарований эксцентричная певица сделала признание, которое ошарашило ее поклонников: «Видимо, с земным мужчиной мне счастья не построить». Это значит, что ни один житель нашей планеты не может претендовать на любовь и расположение главной марсианки российской эстрады.

Сегодня Жанна Хасановна продолжает выступать на сцене и на корпоративах. Кроме творческой деятельности певица занимается благотворительностью. Семьи и детей у певицы нет.