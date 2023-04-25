Жанка из КВН только притворялась вульгарной и глупой: как сейчас живет звезда

Жанна Кадникова прославилась на всю страну благодаря участию в команде КВН «Парма». В течение многих лет она блистала на сцене вместе со Светланой Пермяковой, перевоплощаясь в вульгарную и недалекую героиню. И артистка настолько правдоподобно вживалась в свой образ, что для миллионов зрителей стала ассоциироваться именно с Жанкой.

На самом деле именно Жанна отвечала за выступления команды. Она придумывала большую часть шуток и ставила все номера, которые и сделали команду знаменитой. Закончив карьеру, она решила переквалифицироваться в режиссеры и писала сценарии.

Так, именно Кадникова снимала сериалы «Универ», «Реальные пацаны», а последней ее работой стала многосерийная лента «Кафе „Куба“». Близкие знаменитости не скрывают, что вне сцены Жанна отличается чувством юмора и интеллигентностью и совершенно не похожа на ту самую Жанку из КВН.