Жаловаться не придется: назван размер пенсии Пахмутовой

Вся страна сочувствует горю Александры Пахмутовой. Ее супруг и соавтор Николай Добронравов ушел из жизни 16 сентября. Легендарный композитор до сих пор не может прийти в себя после произошедшего. Поклонников волнует, как бездетная пожилая женщина справится с напастью, а главное, на что будет жить бедняжка.

Близкие пианистки уверяют, что не стоит переживать за ее судьбу. Пахмутовой положена щедрая выплата от государства. Власти ценят выдающиеся заслуги звезды перед отечественной культурой. Автор композиций «Трус не играет в хоккей», «Птица счастья», «Надежда» и «Куба — любовь моя» получает щедрую пенсию.

Кроме основной суммы Александре Пахмутовой положено еще и дополнительное материальное обеспечение, которое доплачивают за ордена и награды. Композитор является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а это плюс 23 тысячи. Таким образом, Пахмутова получает около 60 тысяч рублей в месяц.