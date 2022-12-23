Жалоба Меган Маркл на размеры дома потрясла россиян: так хотел бы жить каждый

В документальной ленте «Гарри и Меган» Маркл нещадно раскритиковала особняк, который выделили им с мужем для жизни в Великобритании. Пара обитала в коттедже Ноттингем на территории Кенсингтонского дворца. Но, по словам Меган, назвать место удобным для жизни было невозможно. Она пожаловалась на размеры дома, которые, по ее мнению, оказались очень скромными. Герцогиня добавила, что высокий Гарри даже ударялся головой из-за скошенных потолков на втором этаже. Кроме того, помещения были обставлены старой мебелью.

Интернет-пользователи поразились жалобам Меган. Двухэтажный коттедж Ноттингема в 123 квадратных метра точно нельзя назвать лачугой. Там есть четыре комнаты, две ванные, кухня и внутренний двор.

«Я тоже хочу лачугу 123 кв.м. И чтобы две ванных, и дворик», «Не жила эта женщина явно плохо, раз так говорит», — отметили комментаторы.

Еще больше удивило пользователей Сети, что Гарри поддерживал слова жены. Ведь до свадьбы с Меган принц много лет прожил в Ноттингеме и никогда не жаловался на неудобство.