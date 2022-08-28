Жалкое зрелище: как теперь выглядит Джон Коннор из «Терминатора 2»

Роль в продолжении «Терминатора» в одночасье сделала 13-летнего Эдварда Ферлонга голливудской звездой. Всего за несколько лет после премьеры фантастического боевика юный актер принял участие в ряде громких проектов и заработал больше деньги.

Однако закрепить успех звезде не удалось — его сгубили запрещенные вещества. Не знавший отца и рано повзрослевший без должной опеки матери, Ферлонг не смог противостоять зависимости, вступил в ранний брак, а позже со скандалом делил с женой деньги после развода.

Проблемы со здоровьем и в личной жизни стали негативно сказываться на рабочем процессе, и режиссеры постепенно перестали приглашать Эдварда в кино. Последней его заметной работой стала «Американская история Х», после чего карьера актера пошла на спад.

Растеряв связи в Голливуде и утратив популярность, Ферлонг махнул рукой и на свою внешность, разрушил второй брак и едва не потерял право на совместную опеку над сыном.

Второй шанс Эдварду выпал с шестой частью «Терминатора», но и эта эпизодическая роль не вернула ему былой востребованности.