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«Жалкое блеяние»: люди неприятно удивились, услышав пение Киркорова без фонограммы

2 ноября 2023 06:30
«Жалкое блеяние»: люди неприятно удивились, услышав пение Киркорова без фонограммы

Поп-король оказался «голым».

В погоне за физическим идеалом Филипп Киркоров явно забыл про свой основной функционал. Перешивая и перекраивая себе все тело и лицо, артист совершенно не вспоминает о том, что его вокальные данные тоже нуждаются в совершенствовании.

В Сети завирусилось видео, где Киркоров поет (если это можно так назвать) вживую на концерте, посвященном юбилею «Авторадио». И, судя по звукам, которые доносятся в микрофон, фонограммой артист зря пренебрег.

Даже самые преданные фанаты на записи «разглядели», что пение хотя бы на прежнем посредственном уровне — это то удовольствие, которое уже не доступно стареющему экс-супругу Аллы Пугачевой. Но, чтобы носить звание короля российской эстрады, одной лишь переделанной пластикой внешности, конечно, недостаточно.

«Жалкое блеяние», «От отличного голоса не осталось ничего», «Кончился Киркоров, очень тяжело поет», — раскритиковали артиста пользователи Сети.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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