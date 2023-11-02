«Жалкое блеяние»: люди неприятно удивились, услышав пение Киркорова без фонограммы

В погоне за физическим идеалом Филипп Киркоров явно забыл про свой основной функционал. Перешивая и перекраивая себе все тело и лицо, артист совершенно не вспоминает о том, что его вокальные данные тоже нуждаются в совершенствовании.

В Сети завирусилось видео, где Киркоров поет (если это можно так назвать) вживую на концерте, посвященном юбилею «Авторадио». И, судя по звукам, которые доносятся в микрофон, фонограммой артист зря пренебрег.

Даже самые преданные фанаты на записи «разглядели», что пение хотя бы на прежнем посредственном уровне — это то удовольствие, которое уже не доступно стареющему экс-супругу Аллы Пугачевой. Но, чтобы носить звание короля российской эстрады, одной лишь переделанной пластикой внешности, конечно, недостаточно.