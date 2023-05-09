«Жалко его детей»: постыдная провокация Киркорова привела к беде
Поклонники не смогли скрыть своего недоумения при виде артиста.
Филипп Киркоров привлекает внимание публики не только творчеством, но и ярким стилем. Музыкант не боится смелых экспериментов, однако далеко не все его образы находят отклик у поклонников.
Так, на одном из недавних концертов Киркоров предстал в обтягивающем черном комбинезоне со стразами и перьями. Артист станцевал перед поклонниками ламбаду, красуясь своей фигурой.
Видео с выступления шокировало фанатов музыканта. В комментариях они не поскупились на критику, признав, что танец и наряд получились чересчур откровенными. По мнению пользователей Сети, Киркорову нужно быть скромнее, ведь такое поведение бросает тень не только на его репутацию, но и на его наследников, Аллу-Викторию и Мартина.
«Жалко его детей», «Филя, остановись, детей пожалей своих, что их ждет?» — делятся переживаниями поклонники.