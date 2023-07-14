«Жалко ее»: расплата МакSим за сорванные концерты шокирует каждого

История сорванных концертов певицы Марины Максимовой, также известной как МакSим, получила наконец-то завершение. Девушка вышла на связь с подписчиками и рассказала, чем обернулся для нее неудавшийся тур.

По словам певицы, она переоценила свои силы после долгой болезни и не смогла отработать тур так, как было запланировано. Перед выступлением в Сочи она уже не могла стоять на ногах от усталости и вынуждена была ставить капельницы. Чтобы отработать концерт, она решила выпить алкоголь. Обернулось это большим скандалом: выступление было сорвано, а тур пришлось немедленно прервать.

МакSим заявила, что многомиллионные неустойки не так сильно волнуют ее, как ответственность перед всеми людьми, с которыми она работала. Оказавшись в такой ситуации, она наконец-то смогла признать свою зависимость и легла на лечение в специализированную клинику. Девушке предстоит несколько недель провести на реабилитации.

Поклонники поблагодарили МакSим за честность. Комментаторы оставили Марине много теплых пожеланий и оценили ее смелость. Признав зависимость и обратившись за помощью, певица подала отличный пример всей своей аудитории.