Жалко до слез: как лампа разрушила жизнь Цыгана из «Республики ШКИД»

Анатолий Подшивалов привносил в каждую роль, пусть и в эпизодическую, неповторимый шарм. Так было и с милиционером в ленте «Иван Васильевич меняет профессию», и с Цыганом в «Республике ШКИД», но продемонстрировать все грани таланта актеру помешала трагическая случайность. Именно она привела его к гибели.

Уроженец Ленинграда рано начал проявлять актерские способности. В 20 лет артист попал в БДТ — в одну труппу с Кириллом Лавровым и Сергеем Юрским. В 1962 году Подшивалов дебютировал в «Черной чайке», а через четыре года сыграл Николая Громоносцева в картине Геннадия Полоки. Так как в съемках участвовали настоящие беспризорники, задачей Подшивалова было не выглядеть на их фоне слишком вычурно и профессионально. С ней он блестяще справился.

Следующей заметной роли пришлось ждать семь лет. Подшивалов снялся у Гайдая, после чего можно было надеяться на множество предложений от титулованных режиссеров. Но однажды на съемках на голову артисту упал осветительный прибор. Из-за гематомы у актера появилась опухоль, ее пришлось удалять. Это привело к изменениям и в лице, и в речи.

После этого он снялся в паре эпизодических ролей и возглавил театральный кружок в одной из школ Ленинграда, где над ним издевались дети. Анатолий Подшивалов скончался в 42 года.